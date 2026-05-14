«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 440 тысяч рублей после матча Кубка России

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА за поведение болельщиков на матче финала Пути регионов FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.

Встреча проходила 6 мая на «Лукойл Арене» и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и на такую же сумму — за использование пиротехнических изделий. ЦСКА получил штраф по 100 тысяч рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики и публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера. Армейский клуб оштрафован еще на 40 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий», — говорится в заявлении комитета.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России. Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.