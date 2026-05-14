Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

«Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 440 тысяч рублей после матча Кубка России

Сергей Ярошенко

КДК РФС оштрафовал «Спартак» и ЦСКА за поведение болельщиков на матче финала Пути регионов FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.

Встреча проходила 6 мая на «Лукойл Арене» и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики и на такую же сумму — за использование пиротехнических изделий. ЦСКА получил штраф по 100 тысяч рублей за скандирование фанатами ненормативной лексики и публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера. Армейский клуб оштрафован еще на 40 тысяч рублей за использование зрителями пиротехнических изделий», — говорится в заявлении комитета.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России. Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17.00 по московскому времени.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
КДК
Читайте также
«Надеюсь, это ИИ». «Астон Вилла» представила темнокожего вратаря Судзуки и обвиненного в расизме Руджери
Путин отругал чиновников за прогулы занятий по кадровой подготовке
Батраков рассекретил свой же переход, «Локо» хотел взять на его место Бабкина. Трансферы слухи РПЛ за 19 августа 2026
Путин выступил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Главное
Пункт пропуска Верхний Ларс на границе с Грузией побил рекорд пассажиропотока
«Я совершил огромную ошибку». Австралийский теннисист Кирьос сдал положительный допинг-тест на наркотики
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Продажа билетов на финал FONBET Кубка России временно приостановлена в связи с рекордным спросом

На суперфинал Кубка России «Спартак» — «Краснодар» было реализовано 40 тысяч билетов за первые сутки
Новости
RSS RSS
Все новости