Мостовой назвал отсутствие Промеса главной проблемой «Спартака»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал не слишком удачные результаты московского «Спартака» в последних матчах.

«Бывают игры, когда мяч в ворота не идет. Сейчас «Спартак» немного притормозил. Мы много шума делаем вокруг команды. Ясно, что далеко от чемпионства. Об этом можно уже забывать. Умирает интрига в отношении «Спартака» и «Зенита». Отсутствие Промеса — главная проблема «Спартака». Получить травму в самый неподходящий момент неприятно прежде всего самому Квинси. Так здорово играть, быть лучшим бомбардиром — и вдруг получить травму. Минимум три-четыре игры пропустит. Конечно, это потеря для него и команды», — приводит слова Мостового Sport24.

4 апреля «Спартак» сыграет на выезде против екатеринбургского «Урала» во втором матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Первая игра между командами завершилась вничью — 1:1.