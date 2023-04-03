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Сегодня, 18:51

Мишкич назвал «Спартак» самым популярным клубом России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Даниел Мишкич заявил, что «Спартак» — самая популярная команда России.

«Не думаю, что дома у нас больше шансов против «Спартака», чем в гостях. Шансы одинаковы, потому что это «Спартак» — с ними всегда тяжело. Честно говоря, на «Екатеринбург Арене» у «Спартака» всегда бывает больше болельщиков, чем у нас. Безусловно, «Спартак» — самый популярный клуб России, они сто процентов популярнее «Зенита», — приводит слова Мишкича «РБ Спорт».

4 апреля, «Урал» сыграет со «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/daniel-mishkich-spartak-samy-j-populyarny-j-klub-rossii-v-ekaterinburge-u-nih-vsegda-bol-she-bolel-shhikov-chem-u-nas/
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