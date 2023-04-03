Пономарев считает, что ЦСКА выйдет в финал FONBET Кубка России

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о перспективах москвичей в FONBET Кубке России.

«Нас ждет игра с «Крыльями» на Кубок, на выезде была ничья — это хороший результат, дома ЦСКА должен побеждать. Считаю, что армейцы выйдут в финал Кубка России. Почему? Команда сейчас стабильна, оборона в порядке, как всегда Акинфеев вселяет уверенность в рамке. Мне понравился Агапов — неплохой парнишка. Да, нет юрких крайних форвардов, но таких, вероятно, в России и не найти сейчас, только покупать легионеров остается. Сейчас «Спартак» сбавил обороты, Промес получил травму, особой опасности сейчас красно-белые не вызывают. Последние игры они сыграли вяло, допускали ошибки в обороне. Если ЦСКА встретится со «Спартаком» в Кубке России, то победит, как мне кажется», — приводит слова Пономарева «РБ Спорт».

Теоретически ЦСКА и «Спартак» могут сыграть в следующей стадии FONBET Кубка России. Для этого армейцы должны пройти «Крылья Советов» (первый матч в Самаре завершился вничью 2:2), а «Спартак» — «Урал» (первая встреча в Москве — 1:1).