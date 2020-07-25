«Мне было приятно играть с тобой». Ракицкий попрощался с Ивановичем

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поблагодарил капитана команды Бранислава Ивановича после победы в финальном матче Олимп Кубка России с «Химками» (1:0).

— Золотой дубль! Кубок — наш! С победой! Спасибо, команда! Спасибо, болельщики, за поддержку! Спасибо, Бранислав, за нашу связку! Мне было приятно играть с тобой! — написал Ракицкий в Instagram.

Ранее появлялась информация, что «Зенит» не станет продлевать заканчивающийся контракт с Ивановичем. 36-летний защитник отказался идти на снижение зарплаты, которое ему предлагал «Зенит».