Мелехин: «Рабона от Осипенко? Мне понравилось, круто»

Защитник «Ростова» Виктор Мелехин оценил удар рабоной в исполнении защитника команды Максима Осипенко в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Уралом» (2:1).

— Рабона Осипенко — лучшее, что ты видел?

— Круто было. Мне понравилось. Если бы забил еще... (смеется.) — приводит «РБ Спорт» слова Мелехина.

«Ростов» вышел в плей-офф из группы B со второго места, набрав 11 очков. В 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ростовчане сыграют против ЦСКА.