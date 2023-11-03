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Сегодня, 18:35

Мелехин: «Рабона от Осипенко? Мне понравилось, круто»

Алина Савинова
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Защитник «Ростова» Виктор Мелехин оценил удар рабоной в исполнении защитника команды Максима Осипенко в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Уралом» (2:1).

— Рабона Осипенко — лучшее, что ты видел?

— Круто было. Мне понравилось. Если бы забил еще... (смеется.) — приводит «РБ Спорт» слова Мелехина.

«Ростов» вышел в плей-офф из группы B со второго места, набрав 11 очков. В 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ростовчане сыграют против ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-melehin-rabona-ot-osipenko-mne-ponravilos-kruto/
Максим Осипенко
Кубок России
ФК Ростов
ФК Урал
Виктор Мелехин
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