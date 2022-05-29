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Сегодня, 17:11

Медведева будет болеть за «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская фигуристка Евгения Медведева присутствует на финале БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Я не особый знаток футбола, честно говоря. Знаю, что у «Спартака» много фанатов, но сегодня я поболею за «Динамо». У моей команды два года подряд был синий цвет, у «Динамо» синий — все сошлось. Очень необычно видеть в «Лужниках» такое огромное количество людей, потому что когда у нас либо ледовые шоу, либо какие-то соревнования, мы катаемся обычно на малой арене. Здорово, очень необычная атмосфера, и уверена, что во время матча прям зажгут все», — сказала Медведева в прямом эфире федерального спортивного телеканала перед финалом турнира.

Матч проходит на стадионе «Лужники». «Спартак» и «Динамо» впервые в истории встречаются в финале Кубка России.

Команды единственный раз встречались в решающем матче Кубка СССР в 1950 году, та встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу спартаковцев.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Евгения Медведева
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