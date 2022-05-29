Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 17:13

Соболев расплакался после гола в ворота «Динамо». Мяч засчитали после подсказки ВАР

Нападающий «Спартака» Соболев расплакался после гола в ворота «Динамо»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

Причем изначально взятие ворот не было засчитано из-за возможного офсайда. Однако после подсказки ВАР гол все же был засчитан.

Сразу после гола Соболев не сдержал эмоции и расплакался. Он показал майку, которая была спрятана под его футболкой. На ней было написано: «Мама, это все для тебя».

Мама нападающего московского «Спартака», уроженца Барнаула Александра Соболева скончалась почти два года назад во время туристического похода на Белуху.

&laquo;Спартак&raquo; vs &laquo;Динамо&raquo;: финал БЕТСИТИ Кубка России. Финал «Спартак» — «Динамо»: кто заберет Кубок? Онлайн и видеотрансляция матча
Александр Соболев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: видео гола Соболева
Медведева будет болеть за «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Овечкин надеется, что «Динамо» выиграет финал БЕТСИТИ Кубка России
«Наша мечта — ваш триумф». Перфоманс фанатов «Динамо» на финале БЕТСИТИ Кубка России
Финал «Спартак» — «Динамо»: кто заберет Кубок? Онлайн и видеотрансляция матча
Бувач ответил на вопрос о своем будущем в «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведева будет болеть за «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

«Спартак» — «Динамо»: видео гола Соболева
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости