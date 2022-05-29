Соболев расплакался после гола в ворота «Динамо». Мяч засчитали после подсказки ВАР
Нападающий «Спартака» Соболев расплакался после гола в ворота «Динамо»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».
Причем изначально взятие ворот не было засчитано из-за возможного офсайда. Однако после подсказки ВАР гол все же был засчитан.
Сразу после гола Соболев не сдержал эмоции и расплакался. Он показал майку, которая была спрятана под его футболкой. На ней было написано: «Мама, это все для тебя».
Мама нападающего московского «Спартака», уроженца Барнаула Александра Соболева скончалась почти два года назад во время туристического похода на Белуху.
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