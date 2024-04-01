Матч «Спартака» с «Зенитом» судит та же бригада, что месяц назад

Сегодня департамент судейства РФС объявил состав судейских бригад, которые будут работать на ближайших кубковых матчах.

Первую игру полуфинала Пути РПЛ «Спартак» — «Зенит» 3 апреля судит Сергей Карасев. Его ассистентами назначены Максим Гаврилин и Игорь Демешко, резервным — Евгений Буланов, видеоассистентами — Павел Кукуян (ВАР) и Валерий Данченко (АВАР).

Интересно, что именно в таком составе бригада работала месяц назад на игре 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (0:0).

Карасев судил и матч 5-го тура «Спартак» — «Зенит» (1:3). Кроме него встречи этих команд больше некому обслуживать?