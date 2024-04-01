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Судейство

Сегодня, 12:00

Карасев рассудит первый полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

РФС объявил о назначении арбитров и инспекторов на матчи плей-офф FONBET Кубка России.

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» рассудит Сергей Карасев. Главным арбитром другой полуфинальной встречи «Балтика» — ЦСКА назначен Сергей Иванов.

Путь РПЛ. 1/2 финала. Первые матчи

3 апреля (среда)

«Балтика» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Лапочкин.

«Спартак» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Баскаков.

Путь регионов. 1/4 финала. 2-й этап

2 апреля (вторник)

«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Эдуард Малый.

«Химки» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

3 апреля (среда)

«Урал» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гончар.

4 апреля (четверг)

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР— Владимир Москалев; инспектор — Андрей Бутенко.

Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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