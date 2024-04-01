Изидор: «Важно обыграть «Спартак», чтобы «Зенит» показал, что является лучшим клубом России»

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком».

«Очень важно обыграть «Спартак», и это важно для меня лично. Мы должны показать, что являемся лучшей командой России», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».

Игра пройдет 3 апреля в Москве. Начало — в 20.30 мск. Ответная встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

В текущем сезоне за сине-бело-голубых 23-летний Изидор сыграл 15 матчей, в которых забил 2 мяча.