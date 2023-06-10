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Сегодня, 15:26

Масалитин объяснил важность завоевания Кубка России для ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился размышлениями на тему того, как повлияют на армейский клуб завоеванные в завершившемся сезоне РПЛ серебряные медали.

«Самое главное, чтобы эти серебряные медали много положительных эмоций не забрали. Всегда после успеха идет выброс адреналина. Нужно, чтобы эти положительные эмоции еще сохранились на Суперфинал Кубка. Но если ЦСКА будет играть в свою игру, активно начнет прессинговать, давить, то, я думаю, что шансов у них будет побольше, чем у «Краснодара». Если начнут осторожно играть... Видно, что ЦСКА еще нервничает в играх на результат. Но это с опытом приходит, если ЦСКА возьмет Кубок, то приобретет опыт, который им в дальнейшим поможет в борьбе за чемпионство», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru»

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/10/20640404.shtml
Валерий Масалитин
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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