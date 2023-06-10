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Федотов: «За весь Кубок России у нас не было проходных игр, а в финале все умножается на два»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от финала FONBET Кубка России против «Краснодара».

— Все матчи розыгрыша кубка были трудные, было интересно, но в тоже время в каждой встрече была новая история, — сказал Федотов на пресс-конференции. — Нам нужно было побеждать, не было проходных игр. А завтра суперфинал. Здесь все умножается на два.

— Показалось после последнего матча в РПЛ, что команды не раскрыли свои карты.

— Та игра с «Краснодаром» много для нас значила. Мы не справились с темпом, была высокая влажность, мягкое поле. Во втором тайме мы пришли в себя и должны были дожимать соперника. Но завтра нас ждет новая история.

Финал Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало матча — в 17.00 (мск).

В последний раз команды встречались 27 мая в 29-м туре чемпионата России. Тот матч завершился вничью со счетом 0:0.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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