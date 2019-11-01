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Малком показал, как восстанавливается после травмы

17:25
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Нападающий «Зенита» Малком опубликовал в своем Instagram сторис. 22-летний бразилец восстанавливается после травмы.

Малком получил повреждение в матче 5-го тура чемпионата России против «Динамо» (2:0). 10 октября форвард перенес операцию. В текущем сезоне нападающий провел два матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Футболист перешел в российский клуб из «Барселоны» в августе за 40 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Малком из-за травмы не сыграет за сине-бело-голубых до зимнего перерыва в чемпионате России.

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