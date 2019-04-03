18:31 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Локомотив" - "Ростов": Фернандеш и Еременко сыграют с первых минут

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"Локомотив" и "Ростов" объявили составы на первый матч 1/2 финала Олимп-Кубка России. С первых минут встречу начнет полузащитник железнодорожников Игорь Денисов и хавбек дончан Роман Еременко.

Состав "Локомотива": Гильерме, Кверквелия, Рыбус, Чорлука, Денисов, Игнатьев, Баринов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Смолов. 

Состав "Ростова": Песьяков, Сигурдссон, Мевля, Новосельцев, Логашов, Чернов, Гацкан, Зайнутдинов, Еременко, Попов, Ионов.

Ответный матч между этими командами пройдет в Ростове-на-Дону 15 мая. 

Локомотив - Ростов

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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