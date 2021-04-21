«Локомотив» разгромил ЦСКА на своем поле и вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России

«Локомотив» разгромил ЦСКА в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России — 3:0.

В составе железнодорожников отличились Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк, еще один мяч записан как автогол в исполнении полузащитника армейцев Ивана Облякова.

В финале турнира «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», которые ранее обыграли «Ахмат» (0:0, 4:1 — по пенальти).

Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.

БЕТСИТИ Кубок России

1/2 финала

«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Камано, 16 (1:0). Обляков, 53 — в свои ворота (2:0). Крыховяк, 90+1 (3:0).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбчинский (Живоглядов, 87), Пабло, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Мухин (Магкеев, 78), Жемалетдинов (Куликов, 67), Смолов (Лисакович, 78), Камано (Миранчук, 87).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Марадишвили, Васин, Дивеев, Щенников, Эджуке, Обляков (Шкурин, 81), Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 58), Влашич, Рондон (Чалов, 69).

Предупреждения: Пабло, 63. Крыховяк, 64. Баринов, 66. Дивеев, 90+3.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Сафьян (Москва).

21 апреля. Москва. Стадион «РЖД Арена».