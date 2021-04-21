«Локомотив» разгромил ЦСКА на своем поле и вышел в финал БЕТСИТИ Кубка России
«Локомотив» разгромил ЦСКА в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России — 3:0.
В составе железнодорожников отличились Франсуа Камано и Гжегож Крыховяк, еще один мяч записан как автогол в исполнении полузащитника армейцев Ивана Облякова.
В финале турнира «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов», которые ранее обыграли «Ахмат» (0:0, 4:1 — по пенальти).
Финал БЕТСИТИ Кубка России состоится 12 мая в Нижнем Новгороде.
БЕТСИТИ Кубок России
1/2 финала
«Локомотив» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 3:0 (1:0)
Голы: Камано, 16 (1:0). Обляков, 53 — в свои ворота (2:0). Крыховяк, 90+1 (3:0).
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбчинский (Живоглядов, 87), Пабло, Чорлука, Рыбус, Баринов, Крыховяк, Мухин (Магкеев, 78), Жемалетдинов (Куликов, 67), Смолов (Лисакович, 78), Камано (Миранчук, 87).
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Марадишвили, Васин, Дивеев, Щенников, Эджуке, Обляков (Шкурин, 81), Ахметов, Дзагоев (Сигурдссон, 58), Влашич, Рондон (Чалов, 69).
Предупреждения: Пабло, 63. Крыховяк, 64. Баринов, 66. Дивеев, 90+3.
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Сафьян (Москва).
21 апреля. Москва. Стадион «РЖД Арена».
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