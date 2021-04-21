Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Ахматом» в серии пенальти (4:1) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Для меня финал — приятный бонус, — сказал Калакуцкий «СЭ». — В футболе психология имеет большое значение. У нас молодая, сыгранная, амбициозная команда. Глупо говорить, что мы не думаем о Европе, когда дело в одной игре. Сейчас рано пока какие-то осознанные оценки делать, идем шаг за шагом. Нужно сначала сделать один шаг, а потом думать о следующем. Для Самары Европа стала на шаг ближе. Хочется, чтобы это было на регулярной основе. Это сделать сложнее».

Также Калакуцкий отметил, что ему не принципиально, с кем играть в финале.

«У нас был финал в 2004 году с «Тереком», который закончился не в нашу пользу. Можно сказать, что это некий возврат. Хорошо, что уезжаем отсюда довольными. Глупо выбирать соперника на финал. Кто выиграет, к тому и будем готовиться. И «Локомотив», и ЦСКА — команды высокого уровня. В любом случае, мы не будем фаворитами в финале. Мы показали все возможное», — добавил Калакуцкий.

В финале 12 мая «Крылья Советов» сыграют с победителем пары «Локомотив» — ЦСКА.

(Владислав Флегонтов)