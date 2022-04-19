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Лещук выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч с «Балтикой»

Вратарь Лещук выйдет в стартовом составе «Динамо» на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Балтики»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» объявило стартовый состав на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Балтики».

В воротах бело-голубых с первых минут появится вратарь Игорь Лещук. Основной голкипер «Динамо» Антон Шунин остался в запасе.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Бальбуэна, Паршивлюк, Моро, Фомин, Шиманьски, Захарян, Макаров, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Варела, Плиев, Сазонов, Кутицкий, Сулаквелидзе, Осокин, Лесовой, Грулев, Нжи, Смолов, Гладышев.

«Балтика»: Латышонок, Остойич, Мещанинов, Тишкин, Попов, Альшин, Кашчелан, Кузьмин, Кленкин, Барсов, Максименко.

Матч «Балтика» — «Динамо» состоится сегодня, 19 апреля, начало — в 20.00 (мск).

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