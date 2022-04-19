Защитник «Динамо» Лаксальт пропустит матч с «Балтикой» по решению медицинского штаба

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт не попал в заявку на матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Балтики».

Как сообщает пресс-служба бело-голубых, 29-летний уругваец пропустит игру по решению медицинского штаба.

В сезоне-2021/22 Лаксальт принял участие в 13 матчах «Динамо» и не отличился результативными действиями.

Матч «Балтика» — «Динамо» состоится сегодня, 19 апреля. Начало — в 20.00 (мск).