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Судейство

Сегодня, 19:00

«Балтика» — «Динамо»: бело-голубые не проигрывают при арбитре Безбородове

«Динамо» не проигрывает при арбитре Безбородове
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Владислав Безбородов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сегодняшний матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Динамо» станет для судьи Владислава Безбородова пятым с участием бело-голубых в этом сезоне. Ни одну из предыдущих четырех встреч динамовцы не проиграли:

8 августа. «Динамо» — ЦСКА — 2:1 (арбитр)
16 октября. «Спартак» — «Динамо» — 2:2 (резервный)
5 декабря. «Динамо» — «Уфа» — 2:0 (арбитр)
15 апреля. «Динамо» — «Ахмат» — 2:0 (ВАР)

Отмечу, что Безбородов будет дважды в течение считанных дней (15 и 19 апреля) работать на матче «Динамо».

Необычным выглядит выбор резервного рефери. Евгению Буланову придется проехать по маршруту Саранск — Москва — Калининград — Москва — Саранск. Предположу, что менее затратным получилось бы назначение на игру судьи из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской или Московской области.

Из-за отсутствия технической возможности игра «Балтика» — «Динамо» пройдет без использования видеоассистентов.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
19 апр, 20:00. Калининград (Калининград)
Балтика
Динамо

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
Владислав Безбородов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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