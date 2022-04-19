«Динамо» не проигрывает при арбитре Безбородове

Сегодняшний матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Балтика» — «Динамо» станет для судьи Владислава Безбородова пятым с участием бело-голубых в этом сезоне. Ни одну из предыдущих четырех встреч динамовцы не проиграли:

8 августа. «Динамо» — ЦСКА — 2:1 (арбитр)

16 октября. «Спартак» — «Динамо» — 2:2 (резервный)

5 декабря. «Динамо» — «Уфа» — 2:0 (арбитр)

15 апреля. «Динамо» — «Ахмат» — 2:0 (ВАР)

Отмечу, что Безбородов будет дважды в течение считанных дней (15 и 19 апреля) работать на матче «Динамо».

Необычным выглядит выбор резервного рефери. Евгению Буланову придется проехать по маршруту Саранск — Москва — Калининград — Москва — Саранск. Предположу, что менее затратным получилось бы назначение на игру судьи из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской или Московской области.

Из-за отсутствия технической возможности игра «Балтика» — «Динамо» пройдет без использования видеоассистентов.