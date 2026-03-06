Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Кобелев — о поражении «Спартака»: «Гусев усилил игру заменами. Гладышев здорово вышел»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых над «Спартаком» (5:2) в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Это «Динамо» Гусева так феноменально готово к весенней части сезона или такой слабый «Спартак» Карседо?

— А что тут спорить? Все покажет конец сезона. Сейчас же можно констатировать: «Динамо» выглядело очень хорошо во втором тайме. Ну а «Спартак»... Как можно было наделать столько ошибок в обороне? Другое дело, что красно-белые, даже если не отыграются с 2:5, еще останутся в турнире.

— А ведь после первого тайма едва ли кто-то мог предположить, что «Динамо» разгромит «Спартак».

— Пожалуй. «Спартак» развалился буквально за 15 минут. Гусев усилил игру бело-голубых заменами. Считаю, здорово вышел на поле Гладышев. Ну а красно-белые начали раз за разом сбоить сзади. Если ты на что-то еще претендуешь, так играть, конечно, недопустимо.

— «Динамо» за два весенних матча уже наколотило девять мячей.

— Команда выглядит солидно, бежит. Хорошие скорости. Видно, что у ребят нет проблем с психологией. Уверенные в себе! Другое дело, что самые важные матчи будут только через два месяца. Поэтому нужно сохранить и физический тонус, и настрой.

— Вы упомянули Гладышева. А не считаете, что Нгамале вчера выдал матч жизни?

— В принципе мы знаем уровень Нгамале. Он шикарно сыграл в позапрошлом сезоне, отлично себя проявил. Понимаем, что этот полузащитник способен делать разницу, приносить результат. Почему у него в прошлом году был спад? Это уже другой вопрос... Но сейчас, видимо, Гусев показал, что верит в него. Нгамале почувствовал себя комфортно и демонстрирует все, на что способен.

Андрей Кобелев о&nbsp;крупной победе &laquo;Динамо&raquo; над &laquo;Спартаком&raquo; (5:2) в&nbsp;Кубке России.«Российские тренеры не слабее Карседо и Артиги». Кобелев — о крупной победе «Динамо» над «Спартаком»

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Кобелев (футбол)
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Баскетболист Виталий Фридзон объявил о завершении карьеры
Американская пара заставляла семилетнюю девочку вытирать мочу языком
Барко выйдет и забьет, а красно-белые устоят второй «сухой» разгром подряд. На что ставить в матче «Спартак» - «Факел»
Роналду может стать совладельцем «Аль-Насра». Португалец готов инвестировать почти 100 миллионов евро
Захарова сорвала аплодисменты колкой репликой о Великобритании
Мурашко назвал низким число ежедневно употребляющих овощи и фрукты россиян
Популярное видео
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Спартак» разгромил «Ростов», ничья «Краснодара» с «Акроном»: видео
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Енисей»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Текстильщик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Зенит» обыграл «Локомотив», гол-красавец Окишора: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Крылья Советов» победили «Родину»: видео
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Сабах»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Ланс»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Рома»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Викинг»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
Слишкович — о «Краснодаре»: «На таких ошибках учатся. Но это не значит, что «Зенит» не заслужил»
Сергачев — о «Спартаке»: «Не знаю, взаимная ли у нас любовь. Но отношения есть»
Завоеванный «Спартаком» Кубок России станет экспонатом на стенде «Лукойла» на ПМЭФ
Мажич — о падении Тюкавина в штрафной «Краснодара» в Кубке: «Был контакт корпусом, большого толчка не вижу»
«Спартак» назвал гол Литвинова лучшим в дерби с ЦСКА в XXI веке
Лещенко раскритиковал Тюкавина за незабитый пенальти «Краснодару»: «Костя, ну как так? Отрепетируй!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лещенко считает, что «Динамо» встретится с «Зенитом» в суперфинале Кубка России

Кобелев — о «Спартаке»: «Игра Джику — чистой воды разгильдяйство!»
Новости
RSS RSS
Все новости