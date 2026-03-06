Кобелев — о поражении «Спартака»: «Гусев усилил игру заменами. Гладышев здорово вышел»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» поделился мнением о победе бело-голубых над «Спартаком» (5:2) в первой игре полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Это «Динамо» Гусева так феноменально готово к весенней части сезона или такой слабый «Спартак» Карседо?

— А что тут спорить? Все покажет конец сезона. Сейчас же можно констатировать: «Динамо» выглядело очень хорошо во втором тайме. Ну а «Спартак»... Как можно было наделать столько ошибок в обороне? Другое дело, что красно-белые, даже если не отыграются с 2:5, еще останутся в турнире.

— А ведь после первого тайма едва ли кто-то мог предположить, что «Динамо» разгромит «Спартак».

— Пожалуй. «Спартак» развалился буквально за 15 минут. Гусев усилил игру бело-голубых заменами. Считаю, здорово вышел на поле Гладышев. Ну а красно-белые начали раз за разом сбоить сзади. Если ты на что-то еще претендуешь, так играть, конечно, недопустимо.

— «Динамо» за два весенних матча уже наколотило девять мячей.

— Команда выглядит солидно, бежит. Хорошие скорости. Видно, что у ребят нет проблем с психологией. Уверенные в себе! Другое дело, что самые важные матчи будут только через два месяца. Поэтому нужно сохранить и физический тонус, и настрой.

— Вы упомянули Гладышева. А не считаете, что Нгамале вчера выдал матч жизни?

— В принципе мы знаем уровень Нгамале. Он шикарно сыграл в позапрошлом сезоне, отлично себя проявил. Понимаем, что этот полузащитник способен делать разницу, приносить результат. Почему у него в прошлом году был спад? Это уже другой вопрос... Но сейчас, видимо, Гусев показал, что верит в него. Нгамале почувствовал себя комфортно и демонстрирует все, на что способен.

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