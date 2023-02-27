Леонид Федун о «Спартаке»: «Стоило мне уйти, стали судить нормально»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун после победы красно-белых в ответном матче 1/4 FONBET Кубка России над «Локомотивом» (4:2) заявил, что ему понравилась игра. При этом он назвал нормальным судейство и не стал оценивать игру спартаковского воспитанника Артема Дзюбы за красно-зеленых.

«Стоило мне уйти, стали судить нормально. Никогда не работал с судьями. Мне игра понравилась. Игроки бились на поле. Дзюба? Не комментирую. Соскучился по «Спартаку»? Я с ним не расстаюсь», — сказал Федун.

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Федун продал свой пакет акций «Спартака» «Лукойлу» в 2022 году.