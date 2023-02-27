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Сегодня, 22:26

Щербакова: «Обрадовались победе «Спартака», матч очень понравился»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова в комментарии для «СЭ» поделилась эмоциями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2).

— Матч очень понравился! Давно не была на футболе, несколько месяцев не ходила. Были свои тренировки, но «Спартак» позвал. Была со своей сестрой, которая следила за чемпионатом мира, говорила мне результаты. Обрадовались победе «Спартака», все хорошо! — сказала Щербакова.

Первый матч 1/4 финала Кубка России «Спартак» выиграл со счетом 1:0. Таким образом, по итогам двух матчей «Спартак» проходит в 1/2 финала Пути РПЛ, а «Локомотив» примет участие во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

В четверг, 2 марта, по итогам четвертьфиналов состоится жеребьевка в обоих Путях FONBET Кубка России. Начало — в 14.25 мск.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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