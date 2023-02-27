«Спартак» — «Локомотив»: Иванов правильно засчитал гол красно-белых и не наказал их пенальти

Арбитр четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2) Сергей Иванов четырежды принял верные решения в ключевых моментах — засчитал второй гол красно-белых, не назначил 11-метровый удар в их ворота, а также наказал железнодорожников двумя пенальти.

На 56-й минуте судья поступил правильно, а вот его видеоассистент Василий Казарцев ошибся. Непонятно, что смутило ВАР в ходе голевой атаки «Спартака». Никаких нарушений правил со стороны Никиты Чернова и Михаила Игнатова не было. Судя по тому, что показал Казарцев Иванову, пригласив его к монитору, видеоассистент решил, что Игнатов сфолил в единоборстве с Наиром Тикнизяном. Но арбитр не согласился с ВАР — и правильно сделал.

А на 42-й минуте Иванов не увидел фола в действиях Даниила Хлусевича, когда в площади ворот красно-белых упал Антон Миранчук. Тут Казарцев после проверки не стал вмешиваться в действия рефери и предлагать ему посмотреть видеозапись. В итоге 11-метровый удар был правильно не назначен.

Никаких сомнений в верности вердикта рефери на 90+2-й и 90+6-й минутах, когда он наказал железнодорожников пенальти за фол на Квинси Промесе и за игру рукой Конти.

При этом в первом тайме Иванов не вынес предупреждения Херману Конти (на 4-й минуте за фол против Игнатова) и Дмитрию Баринову (на 5-й минуте за грубый фол в центре поля). А на 17-й минуте арбитр повелся на возмущение Хлусевича и чересчур сурово поступил в отношении Максима Глушенкова, наказав его желтой карточкой.

Обращает на себя внимание и тот факт, что судьи в кубковых матчах добавляют слишком мало минут, не компенсируя, к примеру, время, потраченное на проверки эпизодов видеоассистентами. Особенно это бросается в глаза в сравнении с тем, что было в играх чемпионата мира-2022 в Катаре.