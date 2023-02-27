Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 22:07

«Спартак» — «Локомотив»: Иванов правильно засчитал гол красно-белых и не наказал их пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сергей Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Арбитр четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Спартак» — «Локомотив» (4:2) Сергей Иванов четырежды принял верные решения в ключевых моментах — засчитал второй гол красно-белых, не назначил 11-метровый удар в их ворота, а также наказал железнодорожников двумя пенальти.

На 56-й минуте судья поступил правильно, а вот его видеоассистент Василий Казарцев ошибся. Непонятно, что смутило ВАР в ходе голевой атаки «Спартака». Никаких нарушений правил со стороны Никиты Чернова и Михаила Игнатова не было. Судя по тому, что показал Казарцев Иванову, пригласив его к монитору, видеоассистент решил, что Игнатов сфолил в единоборстве с Наиром Тикнизяном. Но арбитр не согласился с ВАР — и правильно сделал.

А на 42-й минуте Иванов не увидел фола в действиях Даниила Хлусевича, когда в площади ворот красно-белых упал Антон Миранчук. Тут Казарцев после проверки не стал вмешиваться в действия рефери и предлагать ему посмотреть видеозапись. В итоге 11-метровый удар был правильно не назначен.

Никаких сомнений в верности вердикта рефери на 90+2-й и 90+6-й минутах, когда он наказал железнодорожников пенальти за фол на Квинси Промесе и за игру рукой Конти.

При этом в первом тайме Иванов не вынес предупреждения Херману Конти (на 4-й минуте за фол против Игнатова) и Дмитрию Баринову (на 5-й минуте за грубый фол в центре поля). А на 17-й минуте арбитр повелся на возмущение Хлусевича и чересчур сурово поступил в отношении Максима Глушенкова, наказав его желтой карточкой.

Обращает на себя внимание и тот факт, что судьи в кубковых матчах добавляют слишком мало минут, не компенсируя, к примеру, время, потраченное на проверки эпизодов видеоассистентами. Особенно это бросается в глаза в сравнении с тем, что было в играх чемпионата мира-2022 в Катаре.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив

Футбол
Кубок России
Сергей Иванов (судья)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
25
5
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — ЦСКА: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Тарханов заявил, что «Урал» играл лучше «Ростова» в матче FONBET Кубка России
«Спартак» — «Локомотив»: видео голов
«Спартак» остался в Пути РПЛ. Жеребьевка 2 марта
«Спартак» — «Локомотив»: Промес реализовал пенальти с третьей попытки
«Спартак» обыграл «Локомотив» и вышел в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России
«Спартак» победил «Локомотив» со счетом 4:2. Онлайн-трансляция матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Локомотив»: видео голов

Тарханов заявил, что «Урал» играл лучше «Ростова» в матче FONBET Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости