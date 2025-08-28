Лелюкаев дисквалифицирован на пять матчей Кубка России за угрозы в адрес судей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет дисквалифицировал защитника «Нарта» Алана Лелюкаева на пять матчей FONBET Кубка России за угрозу физической расправой в адрес судей.

19 августа черкесская команда потерпела поражение от «Кубани-Холдинг» (0:0, пенальти 3:4) в матче 2-го раунда пути регионов Кубка России. 25-летний Лелюкаев был удален на 56-й минуте игры.

«Сначала он был удален за серьезное нарушение правил игры. После удаления игрок шел с другой стороны поля и нецензурно выражался в адрес судейской бригады — главного арбитра и резервного. Также грозил физической расправой. По совокупности за грубую игру, оскорбительное поведение в отношении лиц матча и угрозу жизни и здоровью официальных лиц матча КДК РФС принял решение дисквалифицировать его на пять матчей Кубка России», — приводит ТАСС слова Григорьянца.

В сезоне-2024/25 Лелюкаев провел 20 матчей за «Нарт» во всех турнирах, отметившись 4 результативными передачами. В этом сезоне на его счету одна игра в Кубке России.