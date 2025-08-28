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Игрока 2DROTS Фартуну дисквалифицировали на два матча Кубка России

Алина Савинова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет принял решение дисквалифицировать полузащитника медийной команды 2DROTS Бориса Фартуну на два матча по итогам игры 2-го раунда пути регионов FONBET Кубка России с «Космосом».

Матч прошел 20 августа и завершился победой «Космоса» со счетом 1:0. Фартуна получил прямую красную карточку на 39-й минуте игры.

«Рассмотрели удаление игрока 2DROTS Бориса Фартуны за серьезное нарушение правил игры. Он дисквалифицирован на два матча Кубка России. Нам сказали, что в клубе к нему применили санкции в виде штрафа. Он извинился», — приводит ТАСС слова Григорьянца.

«Космос» вышел в 3-й раунд пути регионов Кубка России и сыграет против «Велеса». 2DROTS завершили выступление в турнире.

Источник: ТАСС
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Кубок России
РФС
ФК 2Drots
Артур Григорьянц
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