«Локомотив» — «Акрон»: трансляция матча Кубка России

«Локомотив» и «Акрон» встретятся в матче группового этапа Кубка России

«Локомотив» и «Акрон» сыграют в 3-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 28 августа. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи железнодорожников и тольяттинцев. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.

28 августа 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)

«Локомотив» и «Акрон» выступают в группе D. В двух стартовых турах красно-зеленые уступили ЦСКА (1:2) и обыграли «Балтику», тольяттинцы — выиграли у «Балтики» (2:1) и ЦСКА (1:1, пенальти — 5:4).