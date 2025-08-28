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«Локомотив» — «Акрон»: трансляция матча Кубка России

«Локомотив» и «Акрон» встретятся в матче группового этапа Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» и «Акрон» сыграют в 3-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 28 августа. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток — в 19.30 по московскому времени.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo;.«Локомотив» — «Акрон». Онлайн-трансляция матча Кубка

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи железнодорожников и тольяттинцев. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Акрон» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
28 августа 2025, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Акрон

«Локомотив» и «Акрон» выступают в группе D. В двух стартовых турах красно-зеленые уступили ЦСКА (1:2) и обыграли «Балтику», тольяттинцы — выиграли у «Балтики» (2:1) и ЦСКА (1:1, пенальти — 5:4).

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Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
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