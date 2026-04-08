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Кубок России, результаты 7 и 8 апреля: «Спартак» выбил «Зенит» и вышел на ЦСКА, ничья «Динамо» и «Краснодара»

Ана Горшкова
Корреспондент
Матч Кубка России пройдут 7-8 апреля.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Матчи плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России

7 апреля прошел матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Крылья Советов» — ЦСКА (2:5).

8 апреля состоялась вторая игра полуфинала Пути регионов — «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 7:6).

Также прошел первый матч финала Пути РПЛ, в котором «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в Москве — 0:0.

7 апреля, вторник

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
07 апреля, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:5
ЦСКА

8 апреля, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
08 апреля, 18:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:0
Краснодар

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
08 апреля, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира

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