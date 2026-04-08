Кубок России, результаты 7 и 8 апреля: «Спартак» выбил «Зенит» и вышел на ЦСКА, ничья «Динамо» и «Краснодара»
Матчи плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России
7 апреля прошел матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов «Крылья Советов» — ЦСКА (2:5).
8 апреля состоялась вторая игра полуфинала Пути регионов — «Зенит» — «Спартак» (0:0, пенальти — 7:6).
Также прошел первый матч финала Пути РПЛ, в котором «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в Москве — 0:0.
7 апреля, вторник
8 апреля, среда
Кубок России-2025/26: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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