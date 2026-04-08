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Карседо о замене Максименко в игре с «Зенитом»: «Помазун хорошо справляется с пенальти, решили выпустить его»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо объяснил замену голкипера Александра Максименко на Илью Помазуна перед серией пенальти в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом».

Игра прошла 8 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Основное и добавленное время матча завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти точнее оказались красно-белые (7:6).

— Готовились ли вы к серии пенальти? Как планировали эту замену Максименко на Помазуна?

— Часто бьем пенальти на тренировках. Здесь другая атмосфера, все иначе. К концу матча у нас была одна замена, мы решили выпустить Помазуна. Илья хорошо справляется с пенальти, специализируется на этом. Но нужно поблагодарить и Максименко, он провел качественную работу — благодаря этому мы смогли дойти до серии пенальти.

— Что вы сказали команде перед пенальти?

— Нужно было определить, кто исполнит пенальти. После я постарался убедить команду, что ей все по силам, вселить веру в ребят. Нужно было, чтобы команда выходила на серию с позитивным настроем, с уверенностью. Хотел внушить это. На удары нужно выходить с позитивом и правильным настроем.

В финале пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится в период с 5 по 7 мая.

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Хуан Карлос Карседо
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