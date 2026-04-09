Кубок России: Чистяков не удалил Солари, Абросимов не дисквалифицировал Кордобу

В обоих кубковых матчах среды судьи допустили ошибки, которые повлияют на следующие игры с участием «Спартака», «Краснодара» и «Динамо».

На 31-й минуте встречи второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, пен. — 6:7) судья Артем Чистяков не вынес второе предупреждение спартаковцу Пабло Солари за неспортивное поведение — саркастические аплодисменты. Первую желтую карточку он получил секундами ранее — за грубый фол против Вендела.

Напомним, что совсем недавно, 17 марта, в полуфинальной игре Пути РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (4:0) рефери Инал Танашев был более принципиален: он показал одну за другой две желтые карточки армейцу Мойзесу и удалил его. Второе предупреждение было как раз за аплодисменты.

На 57-й минуте матча «Зенит» — «Спартак» Чистяков ошибочно не применил дисциплинарную санкцию к Даниилу Денисову. В том моменте защитник красно-белых с фолом остановил и срубил бежавшего без мяча и открывавшегося под передачу Андрея Мостового. Спартаковца следовало наказать предупреждением. Для него оно стало бы вторым в этой игре — он был бы удален. Всего этого не случилось. Видеоассистенты не имели права вмешаться.

Из-за решений Чистякова Солари и Денисов избежали удалений и автоматической дисквалификации на одну игру: оба могут выйти на поле в майском финале Пути регионов с ЦСКА.

В первой финальной встрече Пути РПЛ «Динамо» — «Краснодар» (0:0) судья Иван Абросимов на 18-й минуте не вынес предупреждение запасному «быков» Джону Кордобе за неспортивное поведение. Тогда рефери ограничился наказанием главного тренера Мурада Мусаева. Ведущий краснодарский футболист «висел» на карточке, но избежал санкции и теперь может выйти на поле в ответном матче с бело-голубыми.

На 25-й минуте Абросимов не показал желтую карточку Жоау Батчи за симуляцию. Он тоже «висел» на карточке, как и Кордоба, избежал предупреждения и сможет сыграть в мае с «Динамо».

При этом на 52-й минуте рефери ошибочно наказал желтой карточкой Муми Нгамале. Он, как и Антон Миранчук, теперь получит автоматическую дисквалификацию и пропустит ответную встречу с «Краснодаром».

Для информации: в Кубке России автоматическую дисквалификацию на следующий матч влекут каждые два предупреждения. При этом предупреждения, полученные игроками и официальными лицами клубов, аннулируются перед матчами четвертьфинала.