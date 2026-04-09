Эмери — о Карседо: «Потрясающий тренер. Он добьется успеха на 100 процентов»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери ответил на вопрос о работе своего бывшего ассистента Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

Карседо ранее входил в штаб Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Спартаке», «Севилье», «ПСЖ» и лондонском «Арсенале».

— Как вы считаете, после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге и выхода в полуфинал Кубка России у Хуана Карлоса Карседо есть реальный шанс выиграть трофей со «Спартаком» уже в этом сезоне?

— Он потрясающий тренер. Он добьется успеха на 100 процентов, — приводит слова Эмери Sport24.

Карседо возглавил «Спартак» в январе 2026 года. Под его руководством красно-белые провели 8 матчей во всех турнирах, одержали шесть побед и дважды уступили.

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