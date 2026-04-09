Губерниев — о поведении фанатов «Зенита» в матче против «Спартака»: «Нужно провести работу с болельщиками»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о поведении фанатов в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, пенальти 6:7).

«Во всем мире футбольные фанаты — это отвязные и эмоциональные ребята. Остается только горевать. На биатлоне, мягко говоря, ситуация другая. Здесь большая социальная функция ложится на тренеров и самих футболистов. Нужно общаться с болельщиками, чтобы не было того, что они обычно «не устанут повторять». Такие вещи недопустимы. Должна быть работа с болельщиками, нужно встречаться с ними. Мы все сейчас обозленные, но в любом случае, мир спасет доброта», — сказал Губерниев «СЭ».

По окончании матча фанаты «Зенита» стали бросать в игроков «Спартака» посторонние предметы, в том числе бутылки, одна из которых попала в голову форварда красно-белых Манфреда Угальде.

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