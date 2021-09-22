«Крылья» установили рекорд Кубка, «Легион-Динамо» и «Уфа» повторили
«Крылья Советов», разгромив в Ногинске местное «Знамя», установили сразу два рекорда турнира. Самарцы стали первой командой, которой удалось забить в БЕТСИТИ Кубке России 10 мячей.
Волжане превзошли результат «Зенита», победившего в 2007 году «Динамо» со счетом 9:3. Самые мощные разгромы устраивали оппонентам «Уралмаш» и «Анжи» (по 8:0), а гостевые рекорды принадлежали москвичам — «Динамо» и «Спартаку».
Самые крупные победы в истории Кубка России
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет
|
Разность
|
22.09.2021
|
Гр.турнир
|
Знамя Нг — Крылья Советов
|
0:10
|
+10
|
14.11.1992
|
1/8
|
Уралмаш — Океан
|
8:0
|
+8
|
30.06.1996
|
1/32
|
Анжи — Спартак Нч
|
8:0
|
+8
|
13.06.1992
|
1/128
|
Нефтехимик — Гастелло
|
7:0
|
+7
|
18.04.1993
|
1/128
|
ЦСКА-д — Космос-Квест
|
8:1
|
+7
|
30.06.1996
|
1/32
|
Томь — Чкаловец
|
7:0
|
+7
|
27.05.1998
|
1/128
|
Анжи — Нарт Нр
|
7:0
|
+7
|
06.07.1998
|
1/64
|
Металлург Лп — Динамо Бр
|
8:1
|
+7
|
06.07.1998
|
1/64
|
Уралмаш — Трубник
|
7:0
|
+7
|
11.09.1998
|
1/16
|
Торпедо-ЗИЛ — Динамо
|
0:7
|
+7
|
28.06.1999
|
1/32
|
Сокол — Дружба
|
8:1
|
+7
|
23.09.2015
|
1/16
|
Волга НН — Спартак
|
0:7
|
+7
«Легион-Динамо» и «Уфа» повторили другой необычный рекорд Кубка. На двоих команды забили всего два послематчевых пенальти. Такие результаты случались всего дважды. В 2003 году плохо пробили 11-метровые уральцы — «Металлург-Метизник» и «Содовик», а в 2006-м южане — «Дружба» и «Спартак-УГП».
Матчи Кубка России, в которых забивалось меньше четырех послематчевых пенальти
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Основное время
|
Пенальти
|
09.05.2003
|
1/256
|
Металлург-Метизник — Содовик
|
0:0
|
2:0
|
10.05.2006
|
1/128
|
Дружба — Спартак-УГП
|
2:2
|
0:2
|
22.09.2021
|
Гр.турнир
|
Легион-Динамо — Уфа
|
1:1
|
0:2
|
02.05.1992
|
1/128
|
Динамо Из — Автодор-Олаф
|
1:1
|
3:0
|
18.04.1993
|
1/128
|
Торпедо Арм — Колос
|
2:2
|
3:0
|
29.05.1995
|
1/128
|
Эрзи — Гатчина
|
1:1
|
0:3
|
22.04.1996
|
1/256
|
Торпедо Рб — Динамо Брл
|
1:1
|
3:0
|
15.05.1997
|
1/128
|
Моздок — Автодор
|
0:0
|
0:3
|
13.08.1997
|
1/16
|
Орел — Локомотив
|
1:1
|
0:3
|
28.04.1999
|
1/512
|
Металлург-Метизник — УралАЗ
|
1:1
|
2:1
|
21.05.1999
|
1/128
|
Нефтехимик — Носта
|
1:1
|
3:0
|
28.10.2000
|
1/8
|
Энергетик Ур — Сокол
|
2:2
|
1:2
|
09.05.2003
|
1/256
|
Динамо-Машиностроитель — Локомотив НН
|
1:1
|
0:3
|
17.04.2005
|
1/512
|
Локомотив НН — Волга НН
|
0:0
|
0:3
|
23.04.2005
|
1/256
|
Кузбасс-Динамо — Чкаловец
|
0:0
|
0:3
|
21.06.2006
|
1/32
|
Чита — Металлург-Кузбасс
|
0:0
|
3:0
|
01.07.2010
|
1/32
|
Нижний Новгород — Волга НН
|
1:1
|
0:3
|
22.04.2011
|
1/512
|
Олимпия Гел — Славянский
|
2:2
|
2:1
|
26.03.2014
|
1/4
|
Томь — Луч-Энергия
|
1:1
|
1:2
|
24.07.2016
|
1/128
|
Энергомаш — Ротор
|
2:2
|
2:1
|
10.10.2018
|
1/16
|
Тюмень — ЦСКА
|
1:1
|
3:0
|
30.10.2019
|
1/8
|
Нижний Новгород — Шинник
|
2:2
|
0:3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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