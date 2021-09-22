Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Крылья» установили рекорд Кубка, «Легион-Динамо» и «Уфа» повторили

20:45
Теги:

«Крылья Советов», разгромив в Ногинске местное «Знамя», установили сразу два рекорда турнира. Самарцы стали первой командой, которой удалось забить в БЕТСИТИ Кубке России 10 мячей.

Волжане превзошли результат «Зенита», победившего в 2007 году «Динамо» со счетом 9:3. Самые мощные разгромы устраивали оппонентам «Уралмаш» и «Анжи» (по 8:0), а гостевые рекорды принадлежали москвичам — «Динамо» и «Спартаку».

Самые крупные победы в истории Кубка России

Дата

Стадия

Матч

Счет

Разность

22.09.2021

Гр.турнир

Знамя Нг — Крылья Советов

0:10

+10

14.11.1992

1/8

Уралмаш — Океан

8:0

+8

30.06.1996

1/32

Анжи — Спартак Нч

8:0

+8

13.06.1992

1/128

Нефтехимик — Гастелло

7:0

+7

18.04.1993

1/128

ЦСКА-д — Космос-Квест

8:1

+7

30.06.1996

1/32

Томь — Чкаловец

7:0

+7

27.05.1998

1/128

Анжи — Нарт Нр

7:0

+7

06.07.1998

1/64

Металлург Лп — Динамо Бр

8:1

+7

06.07.1998

1/64

Уралмаш — Трубник

7:0

+7

11.09.1998

1/16

Торпедо-ЗИЛ — Динамо

0:7

+7

28.06.1999

1/32

Сокол — Дружба

8:1

+7

23.09.2015

1/16

Волга НН — Спартак

0:7

+7

«Легион-Динамо» и «Уфа» повторили другой необычный рекорд Кубка. На двоих команды забили всего два послематчевых пенальти. Такие результаты случались всего дважды. В 2003 году плохо пробили 11-метровые уральцы — «Металлург-Метизник» и «Содовик», а в 2006-м южане — «Дружба» и «Спартак-УГП».

Матчи Кубка России, в которых забивалось меньше четырех послематчевых пенальти

Дата

Стадия

Матч

Основное время

Пенальти

09.05.2003

1/256

Металлург-Метизник — Содовик

0:0

2:0

10.05.2006

1/128

Дружба — Спартак-УГП

2:2

0:2

22.09.2021

Гр.турнир

Легион-Динамо — Уфа

1:1

0:2

02.05.1992

1/128

Динамо Из — Автодор-Олаф

1:1

3:0

18.04.1993

1/128

Торпедо Арм — Колос

2:2

3:0

29.05.1995

1/128

Эрзи — Гатчина

1:1

0:3

22.04.1996

1/256

Торпедо Рб — Динамо Брл

1:1

3:0

15.05.1997

1/128

Моздок — Автодор

0:0

0:3

13.08.1997

1/16

Орел — Локомотив

1:1

0:3

28.04.1999

1/512

Металлург-Метизник — УралАЗ

1:1

2:1

21.05.1999

1/128

Нефтехимик — Носта

1:1

3:0

28.10.2000

1/8

Энергетик Ур — Сокол

2:2

1:2

09.05.2003

1/256

Динамо-Машиностроитель — Локомотив НН

1:1

0:3

17.04.2005

1/512

Локомотив НН — Волга НН

0:0

0:3

23.04.2005

1/256

Кузбасс-Динамо — Чкаловец

0:0

0:3

21.06.2006

1/32

Чита — Металлург-Кузбасс

0:0

3:0

01.07.2010

1/32

Нижний Новгород — Волга НН

1:1

0:3

22.04.2011

1/512

Олимпия Гел — Славянский

2:2

2:1

26.03.2014

1/4

Томь — Луч-Энергия

1:1

1:2

24.07.2016

1/128

Энергомаш — Ротор

2:2

2:1

10.10.2018

1/16

Тюмень — ЦСКА

1:1

3:0

30.10.2019

1/8

Нижний Новгород — Шинник

2:2

0:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Кирилл Бурдаков все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

«Олимпийский чемпион получает 100 тысяч. А тому, кто просто бегает-прыгает, платят миллионы и прыщики его обсуждают. Это как?»
Семак отреагировал на решение Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России
Известный журналист рассказал о реакции Карпина на новость об отказе Дзюбы играть в сборной
Капризов анонсировал подписание контракта с «Миннесотой»
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России — элитный групповой раунд 2021 / 2022 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры