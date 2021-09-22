«Крылья» установили рекорд Кубка, «Легион-Динамо» и «Уфа» повторили

«Крылья Советов», разгромив в Ногинске местное «Знамя», установили сразу два рекорда турнира. Самарцы стали первой командой, которой удалось забить в БЕТСИТИ Кубке России 10 мячей.

Волжане превзошли результат «Зенита», победившего в 2007 году «Динамо» со счетом 9:3. Самые мощные разгромы устраивали оппонентам «Уралмаш» и «Анжи» (по 8:0), а гостевые рекорды принадлежали москвичам — «Динамо» и «Спартаку».

Самые крупные победы в истории Кубка России

Дата Стадия Матч Счет Разность 22.09.2021 Гр.турнир Знамя Нг — Крылья Советов 0:10 +10 14.11.1992 1/8 Уралмаш — Океан 8:0 +8 30.06.1996 1/32 Анжи — Спартак Нч 8:0 +8 13.06.1992 1/128 Нефтехимик — Гастелло 7:0 +7 18.04.1993 1/128 ЦСКА-д — Космос-Квест 8:1 +7 30.06.1996 1/32 Томь — Чкаловец 7:0 +7 27.05.1998 1/128 Анжи — Нарт Нр 7:0 +7 06.07.1998 1/64 Металлург Лп — Динамо Бр 8:1 +7 06.07.1998 1/64 Уралмаш — Трубник 7:0 +7 11.09.1998 1/16 Торпедо-ЗИЛ — Динамо 0:7 +7 28.06.1999 1/32 Сокол — Дружба 8:1 +7 23.09.2015 1/16 Волга НН — Спартак 0:7 +7

«Легион-Динамо» и «Уфа» повторили другой необычный рекорд Кубка. На двоих команды забили всего два послематчевых пенальти. Такие результаты случались всего дважды. В 2003 году плохо пробили 11-метровые уральцы — «Металлург-Метизник» и «Содовик», а в 2006-м южане — «Дружба» и «Спартак-УГП».

Матчи Кубка России, в которых забивалось меньше четырех послематчевых пенальти