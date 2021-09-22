«Ростов» уступил «Чайке» в матче БЕТСИТИ Кубка России и вылетел из турнира

«Ростов» уступил «Чайке» в матче группового этапа БЕТСИТИ Кубка России. Ростовский клуб на выезде проиграл с минимальным счетом — 0:1.

Автором единственного мяча стал в середине первого тайма полузащитник Иван Олейников.

«Ростов» потерпел второе поражение на этой стадии турнира и закончил выступление в Кубке.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 5

«Чайка» (Песчанокопское) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:0 (1:0)

Гол: Олейников, 22.

«Чайка» (Песчанокопское): Помазан, Гаврилович, Волков, Синяк, Ужгин, Елисеев (Гыстаров, 65), Орлов (Коломийцев, 76), Олейников, Володкин (Хохлачев, 65), Карташов, Грибанов (Алиев, 54).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Терентьев (Фольмер, 56), Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Глебов, Лангович (Сухомлинов, 46), Альмквист, Полоз, Комличенко (Турищев, 88), Соу.

Предупреждения: Гаврилович, 48. Олейников, 69. Синяк, 80. Соу, 85. Алиев, 90+1.

Судья: Абросимов (Санкт-Петербург).

22 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».