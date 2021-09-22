«Саранск» по пенальти обыграл «Химки» в БЕТСИТИ Кубке России

В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России «Саранск» победил «Химки».

Основное время завершилось вничью — 1:1. У хозяев забил Радик Юсупов, у гостей — Александр Долгов. В серии пенальти победил «Саранск» — 8:7.

«Саранск» набрал два очка и занимает второе место. У «Химок» одно очко и третья позиция. Лидирует «Балтика» — три очка.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 8

«Саранск» — «Химки» — 1:1 (0:1). Пенальти — 8:7

Голы: Долгов, 11 (0:1). Юсупов, 62 (1:1).

«Саранск»: Д.Шебанов, Юсупов, Теняев, Пустозеров, Симанов, Соболев, А.Шебанов, Сорокин, Кузьмичев, Ермаков, Тимошкин.

«Химки»: Сычев, Набиуллин (Идову, 62), Карпов, Филин (Данилкин, 46), Стоинович, Глушаков (Мирзов, 46), Трошечкин, Давидян (Боженов, 62), Сабович, Долгов, Садыгов (Соколов, 62).

Предупреждения: Давидян, 19. Тимошкин, 35.

Судья: Шеметов.

22 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».