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4 марта, 23:36

«Краснодар» усомнился в правильности углового перед третьим голом ЦСКА в матче Кубка России

Руслан Минаев

«Краснодар» выразил сомнение в правильности назначения углового в концовке первого матча с ЦСКА (1:3) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

При счете 2:1 в пользу армейцев форвард Тамерлан Мусаев вел борьбу с защитником «быков» Жубалом. В результате этого мяч ушел за лицевую от ноги нападающего, но судья Алексей Сухой назначил угловой, после которого Матеус Алвес забил третий гол ЦСКА.

«Мы тоже не видели, что арбитр не видел», — говорится в сообщении «Краснодара» в Telegram-канале.

Ответная игра между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 17 марта.

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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