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4 марта, 23:36

Пальцев: «С трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы»

Артем Бухаев
Корреспондент
Джон Кордоба (слева).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев заявил, что слышал расистские высказывания с трибуны ЦСКА в адрес нападающего Джона Кордобы в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра в Москве завершилась победой армейцев со счетом 3:1.

«Не люблю говорить про судейство. Но с трибуны ЦСКА были расистские высказывания в сторону Кордобы, но арбитр не обращает на это внимания. А у нас футболисты должны играть с давлением, когда на них кричат, что они такие-сякие. Ненормально, что в России такое происходит. Наверное, стоило успокоить болельщиков. Считаю, что КДК должен наказать болельщиков ЦСКА и судью», — сказал защитник.

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес забивает третий гол в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;.ЦСКА набирает форму. «Краснодар» повел в Москве, но команда Челестини дала мощный ответ

Ответный матч пройдет 17 марта в Краснодаре.

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Джон Кордоба
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Валентин Пальцев
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