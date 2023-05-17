«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал FONBET Кубка России

«Краснодар» дома обыграл «Урал» в финале Пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

В составе «быков» отличились Кайо и Джон Кордоба. У екатеринбуржцев гол забил Эрик Бикфалви.

В концовке встречи Кордоба заработал пенальти после фола Лео Гогличидзе, который был удален за вторую желтую карточку. Позже арбитр Сергей Карасев после подсказки ВАР отменил решение об одиннадцатиметровом из-за офсайда у Кордобы. Впрочем, удаление Гогличидзе осталось в силе.

«Краснодар» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».