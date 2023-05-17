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Сегодня, 21:21

Масалитин оценил формат FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин дал оценку текущему формату FONBET Кубка России.

«Есть ли спортивная составляющая у этого турнира? ЦСКА вышел куда? Это уже не финал, а какой-то Суперфинал! И может сыграть там с «Уралом», который армейцы обыграли в своем на данный момент последнем матче в этом турнире. Это как? Это разве кубковая система? Я где-то читал, что легионеры «Спартака» не знали, что им предстоял еще один матч на Кубок после поражения от «Урала». Они не понимали, как можно играть еще раз на Кубок после поражения в Кубке. Кто придумал такой формат? Если этим людям еще и заплатили большие деньги, то у меня даже слов нет... Да сделали бы уже тогда, чтобы команды вообще не вылетали либо как в плей-офф Кубка Гагарина — до четырех побед», — приводит слова Масалитина «РБ Спорт».

В текущем сезоне розыгрыш FONBET Кубка России состоит из двух сеток: Путь РПЛ и Путь регионов. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination). Финал Кубка пройдет в июне 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-masalitin-kto-pridumal-e-tot-format-kubka-rossii/
Валерий Масалитин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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