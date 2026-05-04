«Краснодар» — «Динамо»: где смотреть онлайн трансляцию матча Кубка России

«Краснодар» и «Динамо» проведут матч в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 7 мая. Игра в Краснодаре на стадионе «Краснодар» начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

07 мая, 20:30. Краснодар (Краснодар)

Отслеживать ключевые события игры «Краснодар» — «Динамо» можно также в матч-центре нашего сайта.

Встречу в прямом эфире транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru с 20.00 мск. Также матч покажут онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

В полуфинале «быки» победили ЦСКА (5:3 по сумме двух встреч), а динамовцы обыграли «Спартак» (5:3 по сумме двух встреч). Победитель этого противостояния выйдет в суперфинал Кубка России и сыграет со «Спартаком» или ЦСКА.

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