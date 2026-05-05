Левников назначен на дерби «Спартак» — ЦСКА в Кубке России, Чистяков — на матч «Краснодара» и «Динамо»

РФС назначил судей на финал Пути регионов и ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2025/26.

Главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА в финале Пути регионов в среду, 6 мая, будет Кирилл Левников. Его помощники — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный судья — Евгений Буланов. ВАР назначен Сергей Карасев, АВАР — Сергей Цыганок. Инспектором станет Сергей Зуев.

Ответный матч финала Пути РПЛ «Краснодар» — «Динамо» в четверг, 7 мая, будет судить Артем Чистяков. Его помощники — Андрей Образко, Алексей Ширяев, резервный судья — Андрей Прокопов. ВАР — Артур Федоров, АВАР — Василий Казарцев. Инспектором станет Александр Гвардис.

Первая игра между «Краснодаром» и «Динамо» состоялась 8 апреля в Москве и завершилась ничьей со счетом 0:0.

Победители финалов Пути регионов и Пути РПЛ сыграют в суперфинале Кубка России. Решающий матч пройдет 24 мая в «Лужниках».

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