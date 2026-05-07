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7 мая, 19:00

«Краснодар» — «Динамо»: прямая трансляция матча Кубка России

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в финале пути РПЛ Кубка России 7 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эдуард Сперцян (ФК «Краснодар»).
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» и «Динамо» сыграют в ответном матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 7 марта. Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
07 мая, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
0:0
Динамо

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями встречи «Краснодар» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;.«Краснодар» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка

Первый матч завершился с ничейным счетом — 0:0. В компенсированное время Константин Тюкавин вывел москвичей вперед, но гол был отменен из-за офсайда.

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