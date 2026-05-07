«Краснодар» — «Динамо»: Кордоба и Тюкавин сыграют с первых минут
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Динамо» на ответный матч финала пути РПЛ FONBET Кубка России.
Игра пройдет в Краснодаре 7 мая. Начало — в 20.30 по московскому времени. Первый матч, который проходил в Москве, завершился вничью — 0:0.
«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Гонсалес, Ленини, Кривцов, Сперцян, Боселли, Батчи, Кордоба.
Запасные: Корякин, Карпенко, Буркин, Мозес, Пальцев, Петров, Жубал, Аугусто, Хмарин.
«Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Глебов, Фомин, Артур, Бителло, Гладышев, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Расулов, Александров, Бабаев, Зайдензаль, Рикардо, Майсторович, Маринкин, Окишор, Сергеев, Фернандес, Чавес.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».