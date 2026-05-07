«Краснодар» — «Динамо»: Кордоба и Тюкавин сыграют с первых минут

Игра пройдет в Краснодаре 7 мая. Начало — в 20.30 по московскому времени. Первый матч, который проходил в Москве, завершился вничью — 0:0.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Гонсалес, Ленини, Кривцов, Сперцян, Боселли, Батчи, Кордоба.

Запасные: Корякин, Карпенко, Буркин, Мозес, Пальцев, Петров, Жубал, Аугусто, Хмарин.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Маричаль, Осипенко, Скопинцев, Глебов, Фомин, Артур, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Расулов, Александров, Бабаев, Зайдензаль, Рикардо, Майсторович, Маринкин, Окишор, Сергеев, Фернандес, Чавес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Динамо».

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07 мая, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

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