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7 мая, 18:30

Глушаков назвал Литвинова достойным наследником по дальним ударам

Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» оценил гол полузащитника Руслана Литвинова в ворота ЦСКА (1:0) в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Уже начали говорить, что Литвинов — это похороны. Достойный наследник?

— Достойный, да. Без вопросов, гол шикарный. Но громкие слова говорить пока рано, нужно выиграть Кубок России. Ударил корявенько, забил, однако пушки страшной не было. Рядышком, но нужно еще поработать (смеется). У него все впереди!

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром» или с «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

Максим Глушенков прокомментировал победу &laquo;Спартака&raquo; над ЦСКА (1:0) в&nbsp;кубковом дерби.«Пушки страшной у Литвинова не было, хотя и рядом. Нужно еще поработать!» Интервью Глушакова

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Денис Глушаков
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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