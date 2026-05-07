Глушаков назвал Литвинова достойным наследником по дальним ударам

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» оценил гол полузащитника Руслана Литвинова в ворота ЦСКА (1:0) в матче финала Пути регионов FONBET Кубка России.

— Уже начали говорить, что Литвинов — это похороны. Достойный наследник?

— Достойный, да. Без вопросов, гол шикарный. Но громкие слова говорить пока рано, нужно выиграть Кубок России. Ударил корявенько, забил, однако пушки страшной не было. Рядышком, но нужно еще поработать (смеется). У него все впереди!

«Спартак» вышел в суперфинал Кубка России, где сыграет с «Краснодаром» или с «Динамо» (0:0 в первом матче, ответная игра — 7 мая в Краснодаре).

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