«Краснодар» встретится с ЦСКА в матче 1-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра состоится на «Арене Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 21.0 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке матчей игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями противостояния «Краснодар» — ЦСКА можно в матч центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА доступны в нашем материале.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео