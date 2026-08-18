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«Оренбург» разгромил «Родину» в кубковом матче

Ана Горшкова
Корреспондент

«Оренбург» на выезде обыграл «Родину» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки».

У победителей дубль оформил Дамиан Пуэбла, еще по голу забили Алешандре Жезус и Андрей Касаджиков. Единственный мяч хозяев на счету Ивана Тимошенко.

С 6-й минуты «Родина» играла в меньшинстве, так как красную карточку получил Андрей Егорычев.

«Оренбург» с 3 очками занимает второе место в группе А. «Родина» (3 очка) располагается на третьей позиции.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
18 августа, 18:30. Арена Химки (Химки)
Родина
1:4
Оренбург

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Кубок России
ФК Оренбург
ФК Родина
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