«Оренбург» разгромил «Родину» в кубковом матче

«Оренбург» на выезде обыграл «Родину» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки».

У победителей дубль оформил Дамиан Пуэбла, еще по голу забили Алешандре Жезус и Андрей Касаджиков. Единственный мяч хозяев на счету Ивана Тимошенко.

С 6-й минуты «Родина» играла в меньшинстве, так как красную карточку получил Андрей Егорычев.

«Оренбург» с 3 очками занимает второе место в группе А. «Родина» (3 очка) располагается на третьей позиции.