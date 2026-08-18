«Оренбург» разгромил «Родину» в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России

«Оренбург» победил «Родину» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:1.

Встреча состоялась 18 августа на стадионе «Арена Химки» в Химках.

В начале матча счет открыл форвард гостей Алешандре Жезус. На 6-й прямую красную карточку за фол последней надежды получил полузащитник «Родины» Андрей Егорычев. Он нарушил правила на Жезусе.

До конца первого тайма команды обменялись голами усилиями Ивана Тимошенко и Андрея Касаджикова.

Во втором тайме дубль оформил полузащитник гостей Дамиан Пуэбла.

Благодаря победе «Оренбург» с 3 очками вышел на второе место в группе А. При равенстве баллов клуб уступает «Спартаку» и опережает «Родину» по дополнительным показателям.

В 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Оренбург» у себя дома встретится с «Рубином», а «Родина» на выезде сыграет со «Спартаком». Оба матча состоятся 2 сентября.