«Спартак» сыграет с «Динамо» в матче 1-го тура FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке матчей игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Спартак» — «Динамо» будут доступны в матч центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России стартовал 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

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