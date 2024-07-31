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Сегодня, 10:30

«Спартак» — «Динамо»: во сколько и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Спартак» сыграет с «Динамо» в Кубке России 31 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» сыграет с «Динамо» в матче 1-го тура FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 18.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке матчей игрового дня Кубка России. Ключевые события встречи «Спартак» — «Динамо» будут доступны в матч центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России стартовал 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
31 июл, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Динамо

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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