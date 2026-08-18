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Батраков пришел в сектор фанатов «Локомотива» во время матча с «Ростовом»

Руслан Минаев

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков пришел в гостевой сектор в выездном матче с «Ростовом» в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

21-летний хавбек поехал с командой в Ростов, но не попал в заявку. Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что Батраков не сыграет в матче из-за переговоров о трансфере.

Алексей Батраков.Отъезд ничего не гарантирует Батракову, но дает шанс стать европейской звездой. Нужно пробовать!

18 августа президент «Галатасарая» Дурсун Озбек подтвердил, что турецкий клуб договорился о трансфере Батракова.

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Алексей Батраков
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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