На старте сезона «Краснодар» выглядит уныло — Мусаев недоволен самоотдачей игроков. ЦСКА начал РПЛ куда успешнее
31 июля «Краснодар» примет ЦСКА в первом туре групповой стадии FONBET Кубка России на этапе Пути РПЛ. Игра начнется в 21.00 мск, место встречи — стадион «Краснодар». Соперников рассудит бригада Артема Любимова. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует в 20.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч FONBET Кубка России «Краснодар» — ЦСКА 31 июля 2024 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ назвали хозяев фаворитами. Победу «Краснодара» можно взять с коэффициентом 2.35, вероятность — примерно 38%. Ничья доступна за 3.50 (28%), триумф москвичей — за 2.90 (34%).
После старта РПЛ армейцы еще не проигрывали: в первом туре разделили очки с «Ростовом» (0:0), а во втором разгромили «Пари НН» (3:0). Продолжение серии без поражений в исполнении ЦСКА идет за 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 гола дали за одинаковые 1.90. Рынок «обе забьют» предложили за 1.75, обратный вариант — за 2.10.
Успех «быков» с форой (0) оценили котировкой 1.75. Ф(0) для красно-синих представили за 2.10.
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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз и анализ матча группового этапа FONBET Кубка России 31 июля 2024 года
На старте сезона черно-зеленые пока не победили ни разу. В первом в истории клуба финале Суперкубка России влетели «Зениту» (2:4), а в чемпионате поделили очки с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0).
Разочаровывают не только результаты, но и качество футбола. «Краснодар» много владел мячом: средний показатель в матчах с «Ахматом» и «Динамо» составил 66% — выше, чем у любой другой команды в первых двух турах РПЛ. Но совсем не конвертировал это в угрозу и почти не создавал опасных моментов. Например, в игре с дебютантами РПЛ из Махачкалы «быки» ни разу не попали в створ и уступили сопернику по количеству ударов — четыре против шести. И в отличие от южан коллектив Хасанби Биджиева дважды пробил в створ ворот.
Значительную часть критики получил Мурад Мусаев. Тренер снова возглавил черно-зеленых 14 марта 2024 года, сменив Владимира Ивича, но под его руководством «быки» победили только в пяти матчах из 13. Вничью завершилось четыре поединка, еще столько же были проиграно. С результативностью на этом отрезке тоже негусто: два мяча или больше забили всего в пяти встречах.
После ничьей с «Динамо» пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео из раздевалки с речью Мусаева в перерыве — в нем тренер жестко выразил недовольство самоотдачей команды.
«Болельщики выражают свое недовольство, и они абсолютно правы. Мы не имеем права играть в такой футбол. Прежде всего, по отношению, настрою, по первому тайму. Это непозволительно.
Может быть что угодно, но выходить, ##### [блин], и не выигрывать единоборства, не подбирать мячи, выходить расслабленными — на что вы рассчитывали? Но ответственность вся на мне. Я не достучался до вас перед матчем, я плохо вас подготовил. Будем делать выводы, дальше так продолжаться не может", — сказал Мусаев.
ЦСКА летом пережил смену тренера — вместо Владимира Федотова москвичей возглавил Марко Николич. Под руководством серба красно-синие стартовали в РПЛ без поражений: в первом туре разделили очки с «Ростовом» (0:0), а во втором разгромили «Пари НН» (3:0). Армейцы — одна из трех команд, которая начала чемпионат без пропущенных мячей. Также это удалось «Зениту» и «Оренбургу».
Травмы и дисквалификации перед матчем «Краснодар» — ЦСКА
В лазарете «быков» по-прежнему находится Александр Кокшаров — с мая нападающий испытывает проблемы с коленом. Армейцы временно не могут рассчитывать на Аббосбека Файзуллаева, который выступает на Олимпиаде в составе сборной Узбекистана.
«Краснодар» — ЦСКА: статистика личных встреч
Команды сталкивались в Кубке России пять раз — в последний раз это случилось год назад в финале турнира. Федор Чалов открыл счет на 32-й минуте — Джон Кордоба сравнял на 50-й. Больше в основное время никто не отличился, а в серии пенальти красно-синие оказались сильнее и забрали трофей. В остальных четырех матчах и «быки», и армейцы выиграли по два раза.
В чемпионате соперники провели между собой 26 поединков: у москвичей 10 побед, у южан — семь. Еще девять разборок завершились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА
Черно-зеленые поражают беззубостью в нападении, а микроклимат в раздевалке вызывает вопросы — положение армейцев на этом фоне выглядит куда выгоднее. При этом нельзя сказать, что красно-синие блистали в атаке: с «Ростовом» разошлись нулевой ничьей, а разгром «Пари НН» (3:0) переоценивать не стоит — туром ранее нижегородцы получили четыре мяча от «Рубина». Очные встречи «Краснодара» и ЦСКА, как правило, получаются упорными и небогатыми на голы: в прошлом сезоне РПЛ соперники обменялись домашними победами с минимальным счетом (1:0), три поединка до этого тоже получились «низовыми». Учитывая текущую форму команд, стоит ждать продолжения серии.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.90.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|18:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:00
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0